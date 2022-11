Yvelines : une femme violemment agressée par un homme visé par une OQTF datée de février 2021

Une femme de 27 ans a été agressée par un homme visé par une OQTF datée de février 2021 samedi 29 octobre à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), selon une source policière à CNEWS.

Un homme âgé de 31 ans, sans domicile fixe et visé par une OQTF (Obligation de quitter le territoire français) datée de février 2021, a agressé une femme de 27 ans samedi 29 octobre à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), selon une source policière à CNEWS.

Alors qu’elle attendait à un arrêt de bus, l’individu en état d'ivresse manifeste, s’est mis à injurier les personnes présentes, à proférer des insultes à l'encontre de la France, avant de finir par lui toucher la cuisse.

Samedi 29 octobre dernier, vers 23h à St Germain en Laye, une femme de 27 ans, qui rentrait de chez des amis, attendait à un arrêt de bus, en compagnie de plusieurs voyageurs, a appris @Cnews de source policière. Un inconnu, ivre et muni d'une trottinette, est alors apparu — Amaury Bucco (@AmauryBucco) November 9, 2022

La jeune femme est ensuite montée dans le bus suivie de son agresseur qui a continué à l'insulter ainsi que les passagers.

Morsure à la tête et pluie de coups

Effrayée, elle a rapidement décidé de descendre du bus et de s’approcher d’un autre homme dans l'espoir qu'il puisse la protéger jusqu'à chez elle. C’est alors que le suspect lui a reproché de partir avec un individu «noir» puis lui a mordu la tête.

La victime a réussi à prendre la fuite avec le voyageur du bus rencontré quelques minutes plus tôt, mais ils ont finalement été rattrapés dans le hall d'un immeuble par l'agresseur présumé qui a asséné à la jeune femme une pluie de coups notamment au niveau de l'oeil. «Il y en avait tellement que je ne peux pas les décrire précisément» a-t-elle dit à la police.

L'homme violent a été interpellé non sans mal par les policiers. Jugé le 3 novembre en comparution immédiate, il a été condamné à dix mois de prison dont six mois avec maintien en détention, ainsi qu’une interdiction de territoire pendant cinq ans. L’homme doit également 400 euros de dommages et intérêts à la victime.