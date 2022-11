Soissons : une femme blessée par balle lors d'un cortège de mariage

Une jeune femme a été blessée par balle, ce samedi 12 novembre, en marge d'un mariage à Soissons (Aisne).

Un drame qui aurait sans doute pu être évité. Ce samedi 12 novembre, une jeune femme a été blessée par balle, à Soissons (Aisne), après que plusieurs hommes ont ouvert le feu dans le cadre d'un mariage, a-t-on appris ce lundi.

Les faits se sont déroulés peu avant 15h, alors que le cortège se rendait à la mairie. Pour l'occasion, plusieurs voitures de sport avaient été louées.

Au moins deux individus ont tiré en l'air avec des fusils de chasse, blessant une habitante de la rue, qui se trouvait au balcon de son appartement, situé au septième étage. La victime a reçu plusieurs plombs au visage ainsi que dans le bras. Ils ont également atteint le mur, les volets et le plafond de l'appartement.

La victime s'est vue prescrire quatre jours d'incapacité totale de travail (ITT).

Deux suspects jugés en comparution immédiate

Deux personnes ont été interpellés et jugés ce lundi matin, en comparution immédiate sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), pour violences involontaires avec incapacité d'excédant pas trois mois.

Le premier, âgé de 19 ans, a été condamné à une peine de six mois de prison avec sursis probatoire de deux ans, une interdiction d'entrer en contact avec la victime et de se rendre dans le département de l'Aisne pour une durée de cinq ans. Il s'est également vu notifier une obligation de travail et de formation et une interdiction de porter une arme pendant cinq ans. Il devra également indemniser la victime.

Le second, âgé de 29 ans, a été condamné à deux ans de prison, dont un an avec sursis probatoire de deux ans, ainsi qu'une interdiction d'entrer en contact avec la victime, interdiction de paraître dans l'Aisne pendant cinq ans. Sa peine ne comportait pas de mandat de dépôt, ce qui signifie qu'elle pourra éventuellement être aménagée.