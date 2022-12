Disparition d'un étudiant américain en France : une enquête ouverte

Ken DeLand, un étudiant américain de 22 ans est porté disparu depuis le 29 novembre, alors qu’il étudiait à l’Université Grenoble-Alpes en France. Il devait retourner chez lui aux Etats-Unis le 15 décembre prochain.

Sans nouvelles de lui, les étudiants ont alerté les autorités. Depuis le 29 novembre dernier, Ken DeLand un étudiant américain de 22 ans, est porté disparu. Il faisait ses études à l’Université Grenoble-Alpes en France et devait retourner chez lui aux Etats-Unis le 15 décembre prochain.

Deux jours avant déjà, la famille avait déclaré ne plus avoir de nouvelles de lui via l’application de messagerie privée WhatsApp, sur laquelle ils dialoguaient quotidiennement. Il avait à ce moment-là, quitté son logement et partait prendre un train pour Valence, dans la Drôme.

Family seeking answers after 22-year-old American college student goes missing while studying abroad in France. @DeMarcoReports has more on the search for Ken DeLand. https://t.co/5jnUr7aniU pic.twitter.com/V7DMQGU3dr

— Good Morning America (@GMA) December 12, 2022