Attaque contre des Kurdes à Paris : ce que l'on sait

Une nouvelle tuerie dans les rues de la capitale. Un homme armé a ouvert le feu ce vendredi près d’un centre culturel kurde, situé dans le 10e arrondissement de Paris, faisant trois morts (1 femme et 2 hommes) et trois blessés.

Le déroulé des faits

Les faits se sont déroulés ce vendredi peu avant midi. Un homme a ouvert le feu à plusieurs reprises dans la rue d’Enghien, situé près du centre culturel kurde Ahmet Kaya dans le 10e arrondissement de Paris. Il a été interpellé par les policiers et placé en garde à vue peu après les faits.

«Il y a trois décès (deux hommes et une femme), une personne en état d'urgence absolue, deux personnes en état d'urgence relative et le mis en cause qui a pu être interpellé, est également blessé, notamment au visage», a précisé la procureure de la République de Paris, Laure Beccuau, lors d'un point-presse.

«On a vu un vieux monsieur blanc rentrer et tirer dans le centre culturel kurde, puis il est allé dans le salon de coiffure à côté. On s’est réfugié dans le restaurant avec les salariés», a témoigné le directeur adjoint d’un restaurant de la rue auprès de l’AFP.

«Sept à huit coups de feu dans la rue, c'est la panique totale, on est restés enfermés à l’intérieur», a expliqué une commerçante d'un immeuble voisin auprès de la même source.

Le profil du suspect

Le suspect est un conducteur de train à la retraite, de nationalité française, aujourd'hui âgé de 69 ans, selon des sources policières. Il est connu des services de justice pour trois affaires différentes (détention prohibée d'armes, violences avec arme et violences avec ITT de moins ou plus de huit jours avec arme, avec préméditation et à caractère raciste et dégradations, il y a u an).

La dernière affaire en date est en lien avec une attaque à l’arme blanche sur un campement de migrants dans le parc de Bercy, dans le 12e arrondissement de Paris, le 8 décembre 2021. Il avait été mis en examen après avoir blessé deux migrants et lacéré de nombreuses tentes. Le soixantenaire avait été placé en détention provisoire avant d’être remis en liberté récemment.

Laure Beccuau, procureur de Paris sur la fusillade : «L’intéressé aurait un antécédent qui se serait passé du côté de Bercy à Paris. Cela concernerait des gens qui étaient installés dans des tentes» pic.twitter.com/l0ZgY641oN — CNEWS (@CNEWS) December 23, 2022

Il est inconnu des fichiers du renseignement territorial et de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), selon une source policière proche du dossier.

Une enquête est en cours

La procureure Laure Beccuau a confirmé l’ouverture d’une enquête des chefs d’assassinat, tentative d’assassinat, violences volontaires avec armes et infraction à la législation sur les armes. Les investigations ont été confiées à la police judiciaire parisienne.

Pour le moment, les motivations de l’assaillant demeurent inconnues. «Rien ne permet à ce stade d'accréditer une quelconque affiliation de cet homme à un mouvement idéologique extrémiste», a indiqué la procureure de la République dans un communiqué.