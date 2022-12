Nord : des véhicules de police incendiés au commissariat de Cambrai

Des véhicules de police, stationnés sur le parking fermé du commissariat de Cambrai (Nord), ont été incendiés dans la nuit du vendredi 23 au samedi 24 décembre. La police judiciaire de Lille privilégie la piste criminelle.

L’origine des incendies reste encore à déterminer. Dans la nuit du vendredi 23 au samedi 24 décembre, plusieurs véhicules de police, stationnés sur le parking fermé du commissariat de Cambrai (Nord), ont été incendiés. Si aucun blessé n’est à déplorer, trois véhicules de police ont été «complètement détruits» par les flammes, comme on peut le voir sur les vidéos filmées par le syndicat Alliance. Cinq véhicules de pompiers ont dû être déployés pour éteindre le feu.

La piste criminelle ne fait aucun doute

Les circonstances de l’incendie font l’objet d’une enquête, ouverte par la police judiciaire de Lille, pour qui la piste criminelle ne fait aucun doute. «Les constatations confirment qu’on est sur une piste criminelle», a indiqué la procureure de Cambrai, Ingrid Görgen. «Une enquête est ouverte pour des faits de destruction par incendie», a-t-elle précisé.

Le commissariat de Cambrai intervient dans huit communes de l’arrondissement. Les tensions avec les forces de l'ordre se sont toujours davantage manifestées par des actes de rébellion plutôt que par des dégradations, et même si l'incident reste inédit sur le territoire, le syndicat Alliance s’est insurgé dans un communiqué : «Il n’y a plus de limite dans cette violence gratuite et quotidienne contre les forces de l’ordre !»