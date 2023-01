Paris : six personnes blessées à l'arme blanche à la gare du Nord, l'assaillant interpellé

Ce mercredi matin, la police a ouvert le feu sur un individu qui a blessé plusieurs personnes à l'arme blanche à la gare du Nord, à Paris. L'auteur des faits a été neutralisé.

Le pire a été évité. Plusieurs personnes ont été blessées par arme blanche, ce mercredi, à la gare du Nord à Paris. Le bilan provisoire fait état de six vicitmes, dont une en urgence absolue.

L'assaillant a très vite été interpellé par les forces de l'ordre, qui ont dû faire usage de leur arme pour le maîtriser. L'un d'eux a été légèrement blessé lors de l'intervention. Les motivations du suspect restent encore à déterminer. Son pronostic vital est engagé.

Un individu a blessé plusieurs personnes ce matin à la Gare du Nord. Il a rapidement été neutralisé. Merci aux forces de l’ordre pour leur réaction efficace et courageuse. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) January 11, 2023

Les faits se sont déroulés vers 6h45, provoquant la perturbation de nombreux trains en provenance et au départ de Paris.

La personne a été maîtrisée, les secours sont intervenus et la personne évacuée. Un périmètre de sécurité a été établi mais la gare continue d'être exploitée normalement. 2/2 — TER Hauts-de-France (@TERHDF) January 11, 2023

Un périmètre de sécurité a également été déployé et un décompte des blessés était en cours peu après 8h00.

Le parquet a ouvert une enquête confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire de Paris.

Arrivé sur place aux alentours de 9H00, et entouré d'un conséquent dispositif de sécurité pour «remercier les forces de l'ordre», le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a affirmé que l'agresseur avait été hospitalisé et qu'il se trouvait actuellement «entre la vie et la mort».