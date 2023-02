Île-de-France : un trafic de produits cosmétiques de grandes marques démantelé

Trois individus ont été interpellés le 31 janvier dernier par les gendarmes de la Section de recherche de Versailles. Ils sont soupçonnés d'avoir récupéré des produits qui ne pouvaient pas être commercialisés pour ensuite les revendre parfois jusqu'à 70 % moins cher que leur prix en boutique. Une information judiciaire a été ouverte.

Rouge à lèvres, crème anti-ride, parfum, gel douche de grande marque, les offres étaient alléchantes. Via Snapchat, WhatsApp ou par le bouche à oreille, des produits cosmétiques Guerlain, Hugo Boss ou encore Bulgari étaient proposés à la vente parfois à un tarif inférieur de 70 % aux prix pratiqués en boutique. Après la détection de cette pratique illégale, les gendarmes de la Section de recherche de Versailles (Yvelines) sont remontés en quinze jours à trois suspects.

Une technique bien rodée

Les deux hommes soupçonnés d'être les acteurs principaux de ce trafic sont des quadragénaires amis de longue date. L'un se déclare homme d'affaires quand l'autre travaille comme salarié d'un groupe. «Ils avaient monté la société au cœur des escroqueries en 2020, explique à CNEWS le Colonel Thomas Andreu, commandant de la section de recherches (SR) de Versailles.

Et leur fonctionnement était bien rodé. Ils récupéraient des produits cosmétiques qui ne pouvaient pas être commercialisés, comme les testeurs (destinés uniquement à ce que les clients en magasins essaient le produit), ou des produits qui avaient une date d'utilisation limitée, et revendaient tout ça à un prix défiant toute concurrence dans le commerce légal».

110.000 euros saisis

Cette marchandise, qui normalement était destinée à la destruction et interdite à la vente, était achetée à bas prix à des grossistes ou des particuliers. Les enquêteurs ont identifié plusieurs box de stockage, à Paris, Vélizy, Sucy-en-Brie, Ivry-sur-Seine et y ont découvert 70 coffrets de parfum, plus de 1.000 flacons et 160 testeurs. Ils ont également saisi les bénéfices générés par ce trafic, à hauteur de plus de 110.000 euros ainsi que trois véhicules.

La troisième personne arrêtée est la femme d'un des deux hommes. Elle est soupçonnée de blanchiment de fraude fiscale.

Une information judiciaire a été ouverte pour blanchiment, recel d'abus de confiance, exécution d'un travail dissimulé. Le trio a été mis en examen, chacun étant placé sous contrôle judiciaire le temps de la poursuite des investigations.