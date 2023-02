Paris : un homme handicapé agressé par une dizaine d'individus, deux mineurs algériens en garde à vue

Un homme souffrant d'un handicap auditif a été agressé dimanche soir, porte de Clignancourt à Paris, par plusieurs individus. Deux mineurs algériens ont été placés en garde à vue.

Dimanche soir, aux alentours de 23h, une rixe a été signalée aux forces de l’ordre, porte de Clignancourt, dans le 18e arrondissement de Paris. En visionnant les images de vidéosurveillance des lieux, les agents se sont aperçus qu’il s’agissait en réalité d’une agression commise par une dizaine d’individus à l’encontre d’une personne, a appris une source policière à CNEWS.

L’homme, âgé d’une trentaine d’années et souffrant d’un handicap auditif, a reçu de multiples coups de poings et de pieds. Il s’est par ailleurs fait voler son téléphone portable. Souffrant de plaies au visage et d’hématomes sur le corps, il a dû être transporté à l’hôpital Bichat par les pompiers.

Alors qu’un signalement avait été lancé pour retrouver les agresseurs, deux d’entre eux ont été aperçus quelques temps plus tard, après minuit. Ils ont été interpellés puis placés en garde à vue. CNEWS a appris qu’il s’agissait de deux mineurs de 16 ans, de nationalité algérienne. Ils se trouvent en situation irrégulière sur le territoire français. La victime a porté plainte.