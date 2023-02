Accident de Pierre Palmade : «S'il voulait s'amuser, il pouvait rester chez lui», témoigne le cousin d'une des victimes

Le domicile de Pierre Palmade à Cély-en-Bière, en Seine-et-Marne, a été perquisitionné ce dimanche 12 février, deux jours après l'accident de la route qui a impliqué l’humoriste, testé positif à la cocaïne, et trois autres victimes. Pour leurs proches, c'est toujours l'incrédulité.

«Pierre Palmade est connu, il avait de la drogue avec lui», n'en revient toujours pas Yilmaz, le cousin d'une des victimes de Pierre Palmade. Vendredi soir, l'humoriste a frappé de plein fouet, alors qu'il était sous l'empire de la drogue, une voiture avec à son bord une femme enceinte de 7 mois, son beau-frère et un garçon âgé de 6 ans. Les trois victimes sont toujours hospitalisées dans un état critique.

Interrogé sur le parvis de l'hôpital où ont été hospitalisées les victimes, ce proche de la famille n'en revient toujours pas. «S'il voulait s'amuser, il pouvait rester chez lui, ce n'était pas la peine de prendre la route et des risques pour les autres», explique Yilmaz, le cousin d'une des victimes encore hospitalisée, trois jours après ce dramatique accident, qui a déjà coûté la vie à l'enfant à naître.

«Je ne lui souhaite pas sa mort car on est tous pareils», témoigne ce proche, ajoutant néanmoins que «nous ne sommes pas contents car il a pris de la drogue et il a ensuite pris la route. Nous sommes tristes à cause de ça».

En effet, Pierre Palmade conduisait sous l'empire de la cocaïne vendredi, au niveau de Villiers-en-Bière, quand sa voiture s'est encastrée dans un deuxième véhicule avec une famille à son bord, percuté par un troisième automobiliste.

Une enquête a été ouverte puis requalifiée pour «homicide et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, par conducteur sous l’emprise de produits stupéfiants».