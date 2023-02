Corse : un homme et une femme tués par arme à feu, une enquête ouverte pour double assassinat

Dans la nuit de vendredi à samedi, un homme de 53 ans et une femme de 24 ans ont été tués par arme à feu à Prunelli-di-Fiumorbu, en Haute-Corse, a indiqué le procureur de la République de Bastia. Un suspect a été placé en garde à vue.

Un homme et une femme, âgés respectivement de 53 et 24 ans, ont été abattus en Haute-Corse, par arme à feu. Le suspect à l'origine des coups de feu, qui était «activement recherché» toute la journée, s'est rendu de lui-même en fin d'après-midi et a été placé en garde à vue.

Si le quinquagénaire est décédé à l’arrivée des secours, peu après 1h30 du matin ce samedi 25 février, la jeune femme a pour sa part succombé à ses blessures un peu plus tard, a précisé le procureur Arnaud Viornery.

Les deux victimes étaient en couple

Les faits se sont déroulés au domicile de la jeune femme, qui était a priori en couple avec l'autre victime. «L'homme est décédé sur place, atteint de plusieurs projectiles, et la femme, blessée à la jambe, lors du trajet la conduisant à l’hôpital de Bastia», a précisé le procureur.

L'auteur des coups de feu a semble-t-il pu être identifié par l'une des victimes avant qu'elle ne décède, a ajouté le procureur, sans que l’on ait de précision à ce stade sur son identité.

Une enquête a été ouverte pour double assassinat et confiée à la brigade de recherches de Ghisonaccia et à la section de recherches de Bastia.