Coupe du monde 2026 : voici les numéros des joueurs de l’équipe de France

Les 26 joueurs de l’équipe de France ont choisi leur numéro de maillot pour la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet) organisée aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.
Gardiens
Brice Samba : n°1
Mike Maignan : n°16
Robin Risser : n°23
26 joueurs, 26 numéros.
1 pays derrière eux 🇫🇷💙
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— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 22, 2026
Défenseurs
Malo Gusto : n°2
Lucas Digne : n°3
Dayot Upamecano : n°4
Jules Koundé : n°5
Ibrahima Konaté : n°15
William Saliba : n°17
Theo Hernandez : n°19
Lucas Hernandez : n°21
Maxence Lacroix : n°26
Milieux de terrain
Manu Koné : n°6
Aurélien Tchouaméni : n°8
N’Golo Kanté : n°13
Adrien Rabiot : n°14
Warren Zaïre-Emery : n°18
Attaquants
Ousmane Dembélé : n°7
Marcus Thuram : n°9
Kylian Mbappé : n°10
Michael Olise : n°11
Bradley Barcola : n°12
Désiré Doué : n°20
Jean-Philippe Mateta : n°22
Rayan Cherki : n°24
Maghnes Akliouche : n°25