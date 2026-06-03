Coupe du monde 2026 : voici les numéros des joueurs de l’équipe de France

Les 26 joueurs de l’équipe de France ont choisi leur numéro de maillot pour la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet) organisée aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

Gardiens

Brice Samba : n°1

Mike Maignan : n°16

Robin Risser : n°23

26 joueurs, 26 numéros.

1 pays derrière eux 🇫🇷💙



🛍️ Vos maillots floqués ici

👉 https://t.co/2h3E0rhTeRpic.twitter.com/Kam0KIPx1A — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 22, 2026

Défenseurs

Malo Gusto : n°2

Lucas Digne : n°3

Dayot Upamecano : n°4

Jules Koundé : n°5

Ibrahima Konaté : n°15

William Saliba : n°17

Theo Hernandez : n°19

Lucas Hernandez : n°21

Maxence Lacroix : n°26

Milieux de terrain

Manu Koné : n°6

Aurélien Tchouaméni : n°8

N’Golo Kanté : n°13

Adrien Rabiot : n°14

Warren Zaïre-Emery : n°18

Attaquants

Ousmane Dembélé : n°7

Marcus Thuram : n°9

Kylian Mbappé : n°10

Michael Olise : n°11

Bradley Barcola : n°12

Désiré Doué : n°20

Jean-Philippe Mateta : n°22

Rayan Cherki : n°24

Maghnes Akliouche : n°25