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Coupe du monde 2026 : voici les numéros des joueurs de l’équipe de France

Chacun des 26 joueurs de l'équipe de France ont choisi leur numéro. Chacun des 26 joueurs de l'équipe de France a choisi son numéro. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le

Les 26 joueurs de l’équipe de France ont choisi leur numéro de maillot pour la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet) organisée aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

Gardiens

Brice Samba : n°1

Mike Maignan : n°16

Robin Risser : n°23

Défenseurs

Malo Gusto : n°2

Lucas Digne : n°3

Dayot Upamecano : n°4

Jules Koundé : n°5

Ibrahima Konaté : n°15

William Saliba : n°17

Theo Hernandez : n°19

Lucas Hernandez : n°21

Maxence Lacroix : n°26

Milieux de terrain

Manu Koné : n°6

Aurélien Tchouaméni : n°8

N’Golo Kanté : n°13

Adrien Rabiot : n°14

Warren Zaïre-Emery : n°18

Le vainqueur de la Coupe du monde 2026 sera connu le 19 juillet prochain.
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Attaquants

Ousmane Dembélé : n°7

Marcus Thuram : n°9

Kylian Mbappé : n°10

Michael Olise : n°11

Bradley Barcola : n°12

Désiré Doué : n°20

Jean-Philippe Mateta : n°22

Rayan Cherki : n°24

Maghnes Akliouche : n°25

FootballEquipe de FranceCoupe du monde 2026

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