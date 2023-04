Affaire Jubillar : la mère de Cédric raconte ce qu'il lui a dit après la disparition de Delphine

La mère de Cédric Jubillar, Nadine, a raconté dans une interview les moments qu’elle a passés auprès de son fils juste après la disparition de Delphine et les réponses que celui-ci lui a données.

«Non maman, je n’aurais jamais pu lui faire du mal». Nadine Jubillar, mère de Cédric, suspecté d’avoir tué sa compagne Delphine il y a maintenant plus de deux ans, a donné une interview au Parisien. Elle y raconte notamment qu’au matin de la disparition de la jeune femme, son fils, «très agité», lui a demandé de le rejoindre, pour s’occuper des enfants pendant qu’il partait à la gendarmerie.

«Je me dis que Delphine a dû partir se balader en coupant son téléphone. Elle doit vouloir lui mettre un coup de stress. Je sais qu’ils sont en instance de séparation», décrit-elle.

«Je n’ai rien fait, maman»

C’est le lendemain qu’elle lui a posé la question que tout le monde se pose désormais, à laquelle il a répondu qu’il n’avait rien à voir avec cette disparition. «Je ne lui en ai plus jamais parlé», explique-t-elle, avant une confrontation organisée par les enquêteurs en juin 2021, alors que son fils et elle sont placés en garde à vue. Lui pour le meurtre, elle comme complice. «Je lui demande pour Elyah, pour Louis (les enfants du couple, ndlr), pour Delphine, pour nous, pour la famille de Delphine de dire la vérité. Pour que moi aussi, plus tard, je puisse regarder mes petits-enfants droit dans les yeux en leur disant que j’ai tout fait pour connaître la vérité. La réponse de mon fils est la suivante : "Je n’ai rien fait, maman". Et voilà, la confrontation s’arrête là-dessus». Depuis, les deux se parlent de temps en temps.

Nadine Jubillar est revenue sur l’avant disparition, racontant être tombée immédiatement sous le charme de Delphine lorsqu’elle l’a rencontrée, en la présentant comme «la belle-fille idéale». Elle a estimé que la seule «ombre» dans le «bonheur familial total» du couple était la maison. Les travaux qui traînaient, avec l’absence d’escalier pour accéder à l’entrée ou «l’évier posé sur des tréteaux», ont en effet souvent été mis en avant comme un motif important des dégradations des relations du couple.

La mère de Cédric a indiqué attendre désormais que la justice découvre la vérité et sache ce qu’il s’est passé, «et si c’est bien lui qui l’a fait…».