Paris : ce que l’on sait sur le braquage de la bijouterie Bulgari

Une bijouterie de luxe une nouvelle fois cible d’un braquage. Ce samedi 29 avril, en début d’après-midi, vers 13h45, la boutique Bulgari située sur la place Vendôme dans le 1er arrondissement de la capitale a été pillée par trois individus.

Trois braqueurs

Sur une vidéo filmée par un témoin de la scène, les trois braqueurs sont arrivés devant la boutique de luxe à bord de deux grosses motos noires. Pendant que deux des individus sont entrés dans le magasin, le troisième est resté sur le trottoir pour faire le guet, sommant même certains passants à changer de trottoir. L’agent de sécurité de la bijouterie a été frappé par les deux braqueurs qui sont entrés à l’intérieur.

Un butin de plusieurs millions d'euros

Selon une source policière à l’AFP, deux des braqueurs étaient porteurs d’armes longues. On peut également apercevoir ces armes dans certaines vidéos tournées par des passants. Ces mêmes images montrent les trois individus s’enfuir avec leurs motos quelques minutes plus tard. Par ailleurs, l’un des malfaiteurs portait ce qui semble être un faux brassard de police au bras.

Leur butin, toujours en cours d’estimation, s’élèverait à plusieurs millions d’euros.

Ouverture d'une enquête

Une enquête de flagrance a été ouverte pour vol à main armée en bande organisée et confiée à la brigade de répression du banditisme (BRB) de la police judiciaire parisienne, a indiqué le parquet de Paris. Les trois individus sont pour l’heure toujours en fuite.

Cette même boutique avait déjà été braquée en septembre 2021, et le préjudice avait été estimé à 10 millions d’euros. L’un des braqueurs avait été blessé à la jambe par un policier et avait alors été mis en examen et écroué. En juin 2022, deux autres suspects âgés à l'époque de 26 et 37 ans et originaires de Seine-Saint-Denis, avaient également été interpellés, puis mis en examen et placés en détention provisoire.