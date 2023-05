Deux collégiens torturent des chatons sur Snapchat, une association porte plainte

Sur Snapchat, deux adolescents se sont filmés en train de torturer deux chatons dans l’Eure. Une association dédiée au bien-être animal a annoncé saisir la justice.

Des vidéos d’une extrême cruauté. L’association Stéphane Lamart a annoncé sur Twitter l’engagement de poursuites judiciaires contre deux collégiens de l’Eure, qui se sont filmés en train de maltraiter deux chatons, avant de publier la vidéo sur Snapchat.

Sur les extraits, la personne qui filme invite son camarade à bien viser, tandis que ce dernier tient un chaton dans la main, puis le projette violemment contre un arbre.

2 adolescents se filment sur #Snapchat en torturant deux #chatons.





Sur cette vidéo, on constate qu'un jeune tient un chaton dans la main avant de le projeter violemment contre un arbre. Le chaton rebondit contre l'arbre et atterrit inerte au sol.





Puis, on constate que le même… pic.twitter.com/503LiVD992

— Association Stéphane Lamart (@StephaneLAMART) May 11, 2023