Lyon : disparition inquiétante d’Oscar, adolescent de 16 ans

Un adolescent de 16 ans appelé Oscar a disparu depuis le 22 mai à Lyon.

La police nationale du Rhône a lancé un appel à témoins sur les réseaux sociaux afin de retrouver la trace d’Oscar, un adolescent de 16 ans porté disparu depuis le 22 mai dernier.

[#AppelàTémoins]



Le jeune Oscar a disparu depuis le 22 mai 2023.



Il se déplace en transports en commun et est susceptible de se rendre sur les communes de #RillieuxLaPape #Décines et #Lyon.



Si vous avez des informations utiles : 04.72.90.82.45 ou le 17



Merci pour vos RT pic.twitter.com/9jCK6o8I4i — Police Nationale 69 (@PoliceNat69) May 26, 2023

Selon les autorités, il se déplacerait en transports en commun «et est susceptible de se rendre dans les communes de Rillieux-la-Pape, Décines ou Lyon».

Il est décrit comme mesurant entre 1,78 et 1,79m, avec des cheveux bruns coupés courts et des yeux marrons. Sa corpulence est normale. Au moment de sa disparition, il était habillé d’un jogging et d’une veste sombre, a spécifié la police.

Si quelqu’un à des informations pouvant être utiles à l’enquête pour le retrouver, les policiers demandent de les contacter au 04 72 90 82 45 en journée ou au 17 le reste du temps.