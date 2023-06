Un réseau de recel de bijoux entre l'Île-de-France et la Belgique démantelé

Une opération conjointe entre la section de recherches de la gendarmerie de Versailles et la police fédérale belge a permis de démanteler un réseau européen de recel de bijoux et de montres qui s'opéraient entre l'Île-de-France et la ville d'Anvers, en Belgique.

Une belle prise pour les services de police français et belges. Après un an et demi d'investigations, les agents franciliens ont procédé à l'interpellation de plusieurs individus liés à un réseau européen de recel de bijoux et de montres. Le préjudice pourrait s'élever à plusieurs dizaines de milliers d'euros, selon une source policière à CNEWS.

L'affaire a démarré en octobre 2021, lorsque le groupe délinquance itinérante de la section de recherches de la gendarmerie de Versailles a détecté les agissements d'un couple domicilié à Drancy (Seine-Saint-Denis). D'autres individus, cette fois-ci à Sevran, sont également dans le viseur des enquêteurs.

Ces derniers procéderaient à du recel de biens issus de divers vols et cambriolages, avant de faire de la revente à des bijoutiers belges complices, à Anvers, en Belgique.

Leurs actions étant rodées et discrètes, les individus restaient uniquement sous la surveillance de la juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Paris, de l'office central de lutte contre la délinquance itinérante (OCLDI) et du groupe observation surveillance d'Île-de-France (Gosif).

Pris en flagrant délit de revente en Belgique

D'octobre 2021 à mai 2023, les malfrats ont réalisé pas moins de 45 voyages entre la région parisienne et la Belgique. C'est lors d'un nouveau trajet que les forces de l'ordre françaises et belges ont décidé d'agir.

Ainsi, le dimanche 14 mai dernier, l'une des familles a quitté Drancy tôt le matin direction Anvers. Les délinquants sont arrivés sur place à 10h et ont déposé la marchandise chez un bijoutier belge. En flagrant délit, trois personnes ont été interpellées par la police fédérale belge, qui a saisi une trentaine de montres, une cinquantaine de bijoux et 30.000 euros en liquide.

Dans le même temps, les gendarmes français ont perquisitionné le domicile des familles à Drancy et Sevran. Douze montres, une cinquantaine de bijoux et 6.000 euros ont été trouvés sur place, tout comme des caches et un système de vidéosurveillance en cas d'intrusion.

Deux autres bijoutiers belges ont été arrêtés le lendemain, avec un butin similaire à leur domicile. En France, c'est un voleur complice, âgé de 19 ans et sans emploi, qui a été interpellé.

Trois des cinq personnes arrêtées outre-Quiévrain ont été extradées en France et présentées à un juge d'instruction, tout comme sept personnes interpellées sur le territoire français. Ils risquent, selon la législation française, une peine allant jusqu'à cinq ans de prison et 375.000 euros d'amende.