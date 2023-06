Vannes : le corps d'un nouveau-né retrouvé dans un garage, une information judiciaire ouverte

Les restes d'un bébé ont été retrouvés samedi au domicile d'un couple de Vannes (Morbihan). Une information judiciaire a été ouverte ce mercredi.

Caché dans un sac à dos, le corps d'un nouveau-né a été découvert dans le garage d'une famille de Vannes. Alertés par une amie du couple, les policiers ont interrogés la mère, qui a invoqué une fausse couche, trois ans auparavant. Une information judiciaire a été ouverte.

Le nouveau-né a dans un premier temps été découvert par le père, samedi, dans «un sac à dos contenant lui-même un sac en plastique fermé, comportant un linge et les restes d'un petit corps». L'homme a demandé des explications à son épouse, qui lui a dit qu'elle «avait fait une fausse couche trois ans auparavant et qu'elle avait conservé le corps du bébé dans leur garage», a précisé le procureur de la République de Lorient, Stéphane Kellenberg, dans un communiqué publié ce mercredi 21 juin.

Un «contexte conjugal compliqué»

Lors de leurs gardes à vue respectives, les époux ont chacun donné leur version des faits. Le mari a assuré «avoir été informé de cette grossesse» à l'époque, son épouse lui ayant indiqué avoir été «victime d'une fausse couche».

Face aux policiers, cette dernière a affirmé «qu'en 2019 il s'agissait de sa 5e grossesse, qu'elle n'avait pas fait suivre médicalement. Elle évoquait un enfant désiré, mais un contexte conjugal compliqué». Cette femme, âgée d'une trentaine d'années, a déclaré que l'enfant était arrivé «d'un coup» et mort-né.

D'après les résultats de l'autopsie, le bébé présentait «40 semaines de développement gestationnel» au moment de son décès. Aucun «traumatisme visible», «malformation» ou «pathologie osseuse» n'a été relevé, laissant penser qu'il «aurait donc pu être viable».

Selon le procureur, il est toutefois impossible «à ce stade» de savoir si cet enfant est né vivant ou non. Une information judiciaire a été ouverte du chef d'homicide volontaire sur mineur, contre la mère, et recel de cadavre, contre le père. La première a été placée sous le régime de témoin assisté et laissée libre.