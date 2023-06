Un Américain incarcéré après avoir incité sa fille âgée de 13 ans enceinte à se suicider

Un Américain a récemment été incarcéré en Floride, après avoir incité sa fille enceinte à se suicider.

L'homme a été mis derrière les barreaux. Gared Canales, un père de famille américain âgé de 34 ans a récemment été incarcéré à la prison du comté de Flagler, en Floride, pour avoir incité sa fille à se suicider. Selon le média FlagerLive, qui a notamment partagé les extraits du dossier judiciaire, le trentenaire a menacé son enfant par téléphone conduisant cette dernière à attenter à ses jours.

«Va te faire f...», «Salope de p...» aurait lancé le père à l'adolescente de 13 ans. Cette dernière avait tenté de raisonner son géniteur lors de cet appel, avant qu'il ne poursuive ses menaces. «Tu n'en vaut pas la peine. Je choisis ma petite amie plutôt que toi de toute façon, et va te tuer», avait sèchement répondu Gared Canales dans des SMS.

La jeune fille avait ensuite avalé 14 comprimés de Benadryl (un médicament utilisé comme un antihistaminique) le 9 avril dernier, alors qu'elle était avec sa mère, après s'être entaillé le bras avec un couteau, peut-on lire dans le compte-rendu de l'arrestation de son père.

