Mort de Tessa 17 ans tuée par un chauffard : qui est l’homme arrêté 4 ans après le drame ?

Plus de quatre ans après la mort de Tessa, une lycéenne tuée percutée par un véhicule près de Nantes, un homme de 24 ans a été mis en examen jeudi 22 juin pour homicide involontaire aggravé par un délit de fuite. Le suspect risque sept ans de prison.

Peu d’espoir et aucune piste. Malgré un important travail d’investigation et de nombreux appels à témoins, les efforts des enquêteurs sont restés vains pendant quatre ans et demi. L’enquête sur la mort de Tessa, 17 ans, percutée par un véhicule près de Nantes (Loire-Atlantique), a toutefois connu un second souffle au début du mois.

Deux jours après la diffusion de l’émission Appel à témoins sur la chaîne M6, le 12 juin dernier, un témoin a contacté la gendarmerie de Rezé, chargée des investigations.

«Cette émission a été l’élément déclencheur qui a permis de faire avancer significativement l’enquête», a reconnu le procureur de la République de Nantes, Renaud Gaudeul.

Entendu le 15 juin, le témoin a déclaré avoir recueilli à deux reprises les confidences de l’auteur présumé des faits, un ami à lui, alors que ce dernier était sous l’emprise de l’alcool. Une information judiciaire a été ouverte dans la foulée, trois autres personnes ont confirmé les faits, et le suspect de 24 ans a pu être interpellé mercredi.

un Intérimaire en travaux publics

Âgé de 20 ans au moment de l’accident, l’homme a d’abord nié les faits avant d’avouer. Le jeune homme a en effet admis avoir accidentellement percuté avec son véhicule Tessa Raimbault, morte à la suite un traumatisme crânien majeur. La lycéenne rentrait chez elle en décembre 2018, en marchant sur le bord d’une route dans le vignoble nantais, de nuit et sous une pluie abondante.

En outre, l’interpellé a reconnu être sorti du véhicule puis avoir fait le choix de prendre la fuite «par peur des conséquences». A l’époque des faits, le jeune homme, intérimaire en travaux publics, travaillait dans l’entreprise de son père, située à quelques centaines de mètres de l’accident mortel de Tessa, qu’il connaissait.

S’il n’était pas connu des services de police et de justice en 2018, il avait depuis été mis en cause dans un autre accident de la route en décembre dernier sous l’emprise d’une importante consommation d’alcool.