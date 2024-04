Italie : un DJ et une mannequin meurent dans un terrible accident à bord d'une Ferrari

Hysni Qestaj, plus connu sous le nom de DJ Style Q et sa passagère sont morts dans un accident de voiture, ce dimanche 31 mars. À bord de sa Ferrari GT4, il a heurté de plein fouet une barrière de sécurité à plus de 200 km/h.

Un champ de débris et les restes d'une Ferrari blanche coupée en deux. Voici ce qu'il restait du bolide conduit par le DJ Hysni Qestaj sur l'autoroute E25, dans le nord de l'Italie. Dimanche 31 mars, celui qui était plus connu sous le nom DJ Style Q revenait d'une soirée avec une amie, selon le quotidien italien Corriere Della Sera. Il aurait perdu le contrôle de sa Ferrari GTC4Lusso blanche alors qu'il roulait à plus de 200 km/h. La voiture s'est alors encastrée dans une barrière de sécurité.

Le choc a été si violent que le véhicule a été coupé en deux avant de s'embraser instantanément. Hysni Qestaj et sa passagère seraient morts sur le coup. Si l'identité de celle-ci est longtemps restée méconnue, un test ADN ordonné par le procureur de Verceil a enfin donné ses résultats. Selon le média italien Il Messaggero, il s'agirait d'Anna Kraevskaya, une mannequin ukrainienne âgée de seulement 21 ans.

«Il est difficile de parler de cette personne formidable et si positive. Si je devais le décrire en un mot, je dirais que c'était la personne la plus aimante que je connaisse», a déclaré le frère de Hysni Qestaj au média suisse Blick. Âgé de 40 ans, il laisse également derrière lui sa femme et leurs deux enfants âgés de 14 ans et 11 ans.