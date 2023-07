Var : un homme alcoolisé s’introduit en pleine nuit chez les pompiers et en repart au volant d’une ambulance

Dans la nuit du 4 au 5 juillet, un homme âgé s’est introduit en pleine nuit chez les sapeurs-pompiers à Toulon, dans le Var. Alcoolisé, il a dérobé une ambulance et est reparti. Il a été interpellé plus tard dans la soirée et a été placé en cellule de dégrisement dans les locaux de la police nationale.

Une virée qui a mal fini. Un homme de 41 ans a été interpellé dans la nuit de mardi 4 à mercredi 5 juillet par la police de Toulon, dans le Var. Le quadragénaire est soupçonné de s’être introduit en pleine nuit dans le garage du centre d’incendie de secours «Toulon-Centre» et d’avoir dérobé un véhicule d’urgence des sapeurs-pompiers, comme le rapporte Var Matin.

Peu après les faits, les pompiers ont émis un signalement auprès des forces de l’ordre. Le véhicule étant sérigraphié et équipé d’un outil de géolocalisation, les effectifs de la brigade anticriminalité (BAC) sont parvenus à mettre la main sur le suspect et ce dernier a été rapidement intercepté, aux alentours de 3h du matin.

Il s’est alors avéré que l’homme était alcoolisé. Il a été placé en cellule de dégrisement dans les locaux de la police nationale. Le suspect devait être entendu sous le régime de la garde à vue ce mercredi.