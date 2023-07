Isère : plus de 4.000 plants de cannabis retrouvés dans des entrepôts

Selon le parquet de Grenoble, la police a mis la main sur 4.000 plants de cannabis qui se trouvaient dans des entrepôts de la commune de Morette, au nord-ouest de la préfecture de l’Isère.

Des entrepôts qui cachaient une forêt de cannabis. Près de 4.000 plants de cannabis ont été découverts dans des bâtiments de la commune de Morette, un village de 500 personnes, au nord-ouest de Grenoble. C’est une enquête de plus de huit mois qui a permis à la police judiciaire de Grenoble de démanteler ce réseau.

En effet, à la fin du mois octobre 2022, le détachement OFAST du service de police judiciaire de Grenoble initiait une enquête préliminaire sous l’autorité du parquet antistups de Grenoble. Et cela, après qu’une information parvenue au service, recoupant un renseignement fourni préalablement par la CROSS 38, désignait un entrepôt à Morette pouvant servir de lieu de culture d’herbe de cannabis.

Les investigations ont permis aux enquêteurs de comprendre que ce trafic de grande ampleur impliquait des personnes d’origine albanaise, mais aussi des habitants de Grenoble. Au fil des mois, ils ont découvert qu’ils effectuaient de nombreux voyages en Espagne et en Belgique, «probablement pour se fournir en matériel de culture et boutures de plants de cannabis».

Un premier local de 375 m²

«Les enquêteurs déterminaient que deux ou trois individus étaient présents en permanence dans l’entrepôt de Morette, ravitaillés régulièrement par deux autres personnes de nationalité albanaise en charge de la supervision du trafic», a déclaré Eric Vaillant, le procureur de la République de Grenoble.

Ce lundi 3 juillet, une opération judiciaire était déclenchée, aboutissant à l'interpellation dans un premier temps de deux individus d’origine albanaise âgés de 28 et 35 ans. Les logements de ces deux personnes ont été perquisitionnés et 11.480 euros ont pu être saisis. Dans le même temps, les enquêteurs ont procédé à l’interpellation de deux autres individus qui se trouvaient dans la commune de Morette. Les locaux de 375 m² où ils se trouvaient ont été logiquement perquisitionnés et plus de 1.550 pieds de cannabis ont été découverts.

«L’équipement se révélait très professionnel avec un véritable système électrique, d’aération, d’hydratation, de lampes U.V. et de séchage», a rapporté Eric Vaillant, procureur de la République de Grenoble. Dans une seconde structure de 300 m², 2.500 pieds totalisant 693 kilogrammes ont été saisis. Le matériel de culture et les plants, représentant à la revente un montant estimé entre 10 et 15 millions d'euros, ont été détruits sur place sur autorisation du parquet.

Deux «ouvriers agricoles» albanais ont été condamnés cette semaine à 7 et 10 mois de prison ferme avec incarcération immédiate, condamnation assortie d'une interdiction du territoire français pendant cinq ans. Les quatre autres suspects ont été déférés vendredi en comparution immédiate et placés en détention provisoire jusqu’à leur jugement prévu le 9 août.