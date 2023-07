Pyrénées-Orientales : un adolescent de 16 ans meurt noyé lors d'une baignade

Un adolescent âgé de 16 ans s’est noyé ce samedi 8 juillet lors d’une baignade au large de la plage de Canet-en-Roussillon, dans les Pyrénées-Orientales. Un important dispositif de recherche avait été déployé par la préfecture maritime.

Ce samedi 8 juillet, un jeune homme de 16 ans s’est noyé au large de la plage méditerranéenne de Canet-en-Roussillon, une station balnéaire située à une dizaine de kilomètres de Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales, a appris l’AFP auprès de la préfecture maritime de la Méditerranée.

La disparition de l’adolescent a été signalée aux alentours de 16h30, mais il a fallu attendre 18h pour que l’alerte soit donnée. Dans la foulée, un important dispositif de recherche, incluant des plongeurs, des pompiers, des gendarmes, un hélicoptère et un avion Falcon 50 de surveillance maritime, a été déployé.

Le corps de l’adolescent a été retrouvé par des plongeurs au large de la plage et son décès a été constaté vers 18h50.

La veille, vendredi 7 juillet, Santé Publique France avait dévoilé que 233 noyades, dont 84 décès, ont été enregistrées dans l’Hexagone entre le 1er et le 28 juin 2023. Le nombre de noyades accidentelles a baissé par rapport à la même période de 2022 (253) et surtout de 2021 (310). En revanche, la part de noyades mortelles est en hausse, à 36% contre respectivement 34% et 26% les années précédentes.

«Le nombre de noyades et de décès reste élevé durant les quatre premières semaines de juin 2023. Les noyades concernent tous les âges et tous les lieux. Ces résultats soulignent la nécessité de poursuivre la prévention sur le risque de noyades à tous les âges», a noté Santé Publique France.