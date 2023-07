Thaïlande : le cadavre d’un Allemand disparu retrouvé dans un congélateur à Pattaya

Le corps d’un homme d’affaires allemand âgé de 62 ans a été retrouvé ce lundi 10 juillet au soir, dans une commune voisine de Pattaya, dans le sud de la Thaïlande.

Sinistre découverte dans une petite maison à Nong Prue, proche de Pattaya, ville du sud de la Thaïlande. Le corps d'un agent immobilier allemand, Hans-Peter Mack, a été retrouvé ce lundi 10 juillet.

L’homme de 62 ans avait disparu depuis le 4 juillet et était activement recherché par la police locale, comme le précise la BBC. Les enquêteurs ont réussi à remonter la piste, et ont trouvé le corps démembré du sexagénaire emballé dans un sac-poubelle, caché dans un congélateur.

Banglamung officials confirmed around 12:30 AM this morning that the dismembered body found in a freezer in a rental home in #Pattaya was that of Hans Peter Mack, 62. The suspects in the case are at large.https://t.co/5mboV6shPe pic.twitter.com/XTBj0MGzdr

