Marseille : une université fermée en raison d’un trafic de drogue à proximité

Dans le centre de Marseille (Bouches-du-Rhône), un des sites de l’Université Aix-Marseille a été fermé pour une période temporaire, car un trafic de drogue a été découvert aux alentours. Les cours seront assurés en distanciel.

Les étudiants du site Colbert de l’Université Aix-Marseille seront contraints de suivre leurs cours en distanciel jusqu’à nouvel ordre, a indiqué le président de la faculté Eric Berton, annonçant la fermeture du campus dans une lettre consultée par l’AFP mercredi 4 octobre.

Effective du vendredi 6 au vendredi 13 octobre, cette fermeture est dédiée à protéger les étudiants de l’insécurité liée au trafic de drogue avoisinant la faculté.

«Après des mois d'inquiétude et d'alerte, le doyen de la faculté d'économie et de gestion du site Colbert à Marseille a pris la décision de fermer l'accès à ce bâtiment aux étudiants et aux personnels, faute de pouvoir assurer leur sécurité», peut-on lire dans la lettre adressée au préfet et à la préfète de police des Bouches-du-Rhône, ainsi qu'à la procureure et au maire de Marseille.

Les 1.500 étudiants de la faculté d’économie et de gestion verront leurs cours dispensés en distanciel et la cinquantaine de membres du personnel officiera en télétravail.

«Au-delà de nos propres propositions pour améliorer la sécurité du site et de ses abords, j'en appelle à votre mobilisation et votre coopération pour que l'ensemble des acteurs institutionnels de notre territoire trouve des réponses adaptées et rapides afin de sécuriser ce quartier et le cadre de vie de nos étudiants et personnels», a interpellé le directeur de l’université.