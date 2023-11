Marseille : l’étudiant qui a mâché une souris vivante lors d’une soirée bientôt devant la justice

Après une plainte déposée par La Fondation 30 Millions d’Amis, le jeune homme qui a mâché une souris vivante lors d’une soirée étudiante d’intégration devra comparaître devant le tribunal correctionnel de Marseille (Bouches-du-Rhône), le 13 mars prochain.

À la mi-septembre, une vidéo a été publiée par la Fondation 30 Millions d’Amis sur les réseaux sociaux créant un tollé. Celle-ci montrait un étudiant mangeant une souris vivante à l'occasion d'une soirée d'intégration en vue des classes préparatoires au sein du Lycée Thiers de Marseille.

Après la plainte déposée par l’association de défense des animaux pour acte de cruauté et sévices graves ayant entraîné la mort d’un animal, le parquet de Marseille (Bouches-du-Rhône) s’est saisi de l’affaire. Selon les informations du Figaro, l’étudiant devra être jugé le 13 mars prochain devant le tribunal correctionnel.

Le jeune homme encourt jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende. Deux autres individus vont également être jugés avec cet étudiant. Ils sont accusés d’avoir tourné et diffusé la vidéo en ligne. Ils encourent respectivement jusqu’à trois et deux ans de prison et 45.000 et 30.000 euros d’amende.

«Le fait de mâcher une souris vivante et de la tuer de cette façon-là, cela peut s’apparenter à du cannibalisme. Ce sont des faits qui sont aussi cruels que peu courants», a réagi auprès de nos confrères Me Xavier Bacquet, avocat de la Fondation 30 Millions d’Amis.