Fabienne, 68 ans, égorgée à Lille par un mineur étranger : «Il s’est acharné sur elle pendant plus de 30 minutes», témoigne sa belle-sœur (vidéo)

La belle-sœur de Fabienne, la retraitée de 68 ans égorgée à son domicile à Lille (Nord) le 18 octobre dernier par un mineur étranger déséquilibré, a témoigné ce mercredi 6 décembre sur CNEWS pour détailler l’agression subie par la sexagénaire. Un témoignage poignant.

Un crime bestial dont le motif reste flou. Le 18 octobre dernier, une retraitée de 68 ans prénommée Fabienne a été retrouvée morte égorgée à son domicile situé à Lille (Nord).

«Ma belle-sœur revenait du sport en vélo comme d’habitude. Comment est-il rentré chez elle ? On ne sait pas trop. Toujours est-il qu’il est entré dans sa maison et qu’il s’est acharné sur elle pendant plus de trente minutes en lui infligeant des actes de torture et de barbarie», a rappelé la belle-sœur de la victime sur CNEWS.

L’assaillant, un mineur étranger de 17 ans déjà suivi sur le plan psychiatrique depuis plusieurs années, a été interpellé quelques heures après les faits dans la ville lilloise. Sa seule présence dans la commune nordiste a révolté la belle-sœur de Fabienne.

«Les enfants du peuple français sont terriblement en danger»

«Cela n’aurait jamais dû se produire. Ce jeune garçon n’aurait jamais dû être là. Ce n’est pas possible. Il n’aurait jamais dû et pu monter jusqu’à Lille. Il était déjà vu comme très dangereux à Nice dès son arrivée», a assuré la belle-sœur de Fabienne.

Le jeune homme d’origine ivoirienne ou guinéenne, sans domicile fixe, s’est finalement pendu à la mi-novembre dans sa cellule de la prison de Longuenesse près de Saint-Omer où il était incarcéré, selon La Voix du Nord.

«Je me bats aujourd’hui car je crois que mes enfants, mes petits-enfants et les enfants du peuple français sont terriblement en danger puisque dans la nature en France, il existe des tas de cas comme ça. On ne peut plus laisser faire. On a le droit aujourd’hui d’être en sécurité et tous ces enfants ont le droit de vivre tranquillement (…) Nous sommes Français, nous avons le droit d’être tranquille et en sécurité en France», a conclu la belle-sœur de Fabienne.