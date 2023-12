Mystérieuse disparition d’Alex Batty : ce que l’on sait de ce jeune Britannique retrouvé en France 6 ans plus tard

Disparu en 2017 à l'âge de 11 ans, Alex Batty, un jeune Britannique, a soudainement reparu six ans après. Aujourd'hui âgé de 17 ans, il vient d'être retrouvé en France, près de Toulouse (Haute-Garonne).

En bonne santé, Alex Batty dit ne pas avoir subi de mauvais traitements. Localisé en France, près de Toulouse, ce jeune Britannique de 17 ans était porté disparu depuis 2017. Le parquet a confirmé son identité ce jeudi 14 décembre et annoncé son retour prochain en Grande-Bretagne.

Le jeune homme, originaire du nord-ouest de l'Angleterre, avait disparu à l'âge de 11 ans, lors de vacances à l'étranger avec sa mère et son grand-père, d'après la BBC. La disparition avait été signalée par sa grand-mère, qui avait la garde d'Alex.

Alex Batty: Boy missing for six years found in France, authorities say https://t.co/p62yetBrwO

— BBC News (UK) (@BBCNews) December 14, 2023