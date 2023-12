Tentative d’empoisonnement d’une enseignante dans les Yvelines lors d’un goûter : ce que l’on sait

Un élève de troisième du collège Léonard-de-Vinci d'Ecquevilly (Yvelines) est suspecté d’avoir tenté d’empoisonner sa professeure d’arts plastiques, hospitalisée depuis les faits, en lui proposant mardi une boisson sucrée mélangée à un produit s’apparentant à du détergent.

Le corps enseignant une nouvelle fois victime d’une attaque directe. Lors d’un goûter de fin d’année organisé avec sa classe de troisième du collège Léonard-de-Vinci à Ecquevilly (Yvelines) ce mardi vers 17h, une professeure d’arts plastiques a frôlé la mort.

Un des élèves de la classe, qui a eu une altercation avec cette dernière plus tôt dans la journée, lui a proposé un verre contenant une boisson sucrée mélangée à un produit suspecté d’être du détergent.

Rapidement prise en charge après s’être sentie mal dès la première gorgée, l’enseignante a été transportée vers l’hôpital de Meulan, distant d’une dizaine de kilomètres du collège. Les examens réalisés ont permis d’écarter tout risque concernant son pronostic vital. La professeure, souffrant d’irritations, a néanmoins fait part d’un profond choc psychologique lié à cette affaire.

Contacté par CNEWS, le parquet de Versailles en charge de l’enquête a précisé que des analyses étaient en cours afin de trouver les causes des blessures infligées à l’enseignante.

Toujours hospitalisée ce mercredi, la professeure n’a pas pu quitter sa chambre pour porter plainte. «On a eu ce signalement et l’enquête ne fait que commencer. Les produits de nettoyage et le détergent avaient été, certes, laissés dans cette classe, mais c’est assez détestable qu’un tel geste ait pu se faire à cet endroit-là et contre une professeure», a assuré une source proche du dossier pour Le Parisien.

Les collègues de cette professeure d’arts plastiques ont exercé leur droit de retrait depuis cette affaire, ce qui a entraîné une fermeture de l’établissement ce mercredi.

une 2E affaire en milieu scolaire dans les Yvelines en une semaine

Il y a quelques jours, une affaire de menaces de mort proférées par un élève de terminale à son professeur de mathématiques dans les Yvelines avait déjà secoué le monde éducatif.

L’élève de 17 ans, scolarisé dans un lycée privé du Chesnay-Rocquencourt, avait fait part de ses intentions en anglais sur son compte Instagram. «Je jure devant Dieu que si je vois ce pédé à la sortie de l’école, je vais l’agresser et le battre à mort», avait assuré le jeune homme sur le réseau social.

Interpellé dimanche matin à son domicile, il a été présenté à un juge des enfants puis remis en liberté ce mardi après deux jours de garde à vue. Une audience devant le tribunal des mineurs a été programmé le 29 février prochain. En attendant, l’élève de 17 ans a été placé sous contrôle judiciaire et il a l’interdiction d’approcher son lycée.