Yvelines : 4 membres d'une même famille tués dans un accident de voiture

Malgré l'intervention des secours, un accident de la route, survenu dans la nuit de vendredi à samedi près de Versailles (Yvelines), a provoqué la mort d'un couple et de leurs deux enfants.

Un drame terrible la veille du réveillon de Noël. Dans la nuit de vendredi à samedi, quatre personnes d’une même famille ont été tuées dans un grave accident de voiture sur la route départementale 307 au niveau de la commune de Bailly, située à quelques kilomètres de Versailles (Yvelines).

La gendarmerie, dépêchée sur place, indique que le conducteur d'une Peugeot 206 a perdu le contrôle de son véhicule et franchi le rail de séparation situé entre sa voie et celle d’en face, avant de percuter de plein fouet la voiture des victimes, un Renault Espace.

Le conducteur à l'origine de l'accident en urgence absolue

Malgré l’intervention des secours, qui a mobilisé un important dispositif entre 0h30 et 05h20, les occupants – un couple de 62 et 71 ans et leurs deux enfants âgés de 32 et 34 ans –, sont décédés.

Le conducteur à l'origine de l'accident a été transporté à l'hôpital militaire de Percy à Clamart (Hauts-de-Seine), en urgence absolue.

Un troisième véhicule, occupé par une femme de 34 ans et ses enfants de 2 et 3 ans, a également été accidenté, mais aucun blessé n’est à déplorer parmi ses occupants.