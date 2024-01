Deux frères anglais incarcérés après le vol d'artefacts de la dynastie Ming dans un musée suisse

Ce mardi 16 janvier, deux frères britanniques ont été condamnés pour le vol d’objets de la dynastie Ming d’une valeur de 3,2 millions d’euros, conservés dans un musée à Genève (Suisse).

Près de six ans après les faits, les coupables ont enfin été jugés. Dans la nuit du 1er juin 2019, deux vases et une coupe de la dynastie Ming avaient été dérobés à la Fondation Baur du musée des Arts d’Extrême-Orient de Genève.

Les enquêteurs sont parvenus à remonter jusqu’à Louis et Stewart Ahearne, deux frères originaires d’une ville au sud de Londres, qui ont avoué les faits. Ils ont été condamnés ce mardi à trois ans et six mois de prison par le tribunal de Genève.

Un vol «méticuleusement planifié»

Les autorités suisses chargées de l’enquête ont déclaré que les deux frères sont entrés par effraction dans le musée en brisant la vitre de la porte d’entrée. Portant des masques et des gants, les voleurs ont cassé les vitrines contenant les reliques de la dynastie Ming et emporté leur butin, estimé à 3,2 millions d’euros, selon The Guardian.

D'après l’inspecteur à la tête de l’enquête, Matt Webb, «les frères Ahearne ont méticuleusement planifié ce cambriolage». En effet, ils auraient effectué «une reconnaissance minutieuse pour s’assurer qu’ils puissent s’enfuir proprement» pour ramener ensuite ces objets au Royaume-Uni.

Les malfaiteurs pensaient qu’en effectuant un vol à l’étranger, il serait plus facile d’échapper à la justice. Seulement, il n’en est rien, «ils ne comptaient pas sur le fait que nous travaillerions en étroite collaboration avec nos homologues suisses pour identifier les personnes impliquées», a expliqué Matt Webb.

L’alliance des autorités suisses et britanniques

«Le crime organisé traverse souvent les frontières internationales et, comme le montre ce résultat, nous utiliserons tous les pouvoirs à notre disposition pour identifier et arrêter les personnes impliquées dans la commission de ce type d’infractions», a déclaré l’inspecteur britannique.

En effet, une collaboration entre les autorités suisses et britanniques avait été mise en place dès la première affaire du même type, pour faciliter le partage d’informations.

Si leur vol était bien organisé, un élément les a pourtant trahis. Un ADN a été retrouvé sur place, correspondant à celui de Stewart Ahearne. Il avait été partagé par les officiers suisses grâce à la base de données internationales. Les deux hommes avaient également loué une voiture quelques jours avant le vol, dont la plaque d’immatriculation a pu être identifiée grâce aux images de vidéosurveillance.

Des objets vendus

Une fois identifiés, il a fallu les interpeller. Des agents se sont donc fait passer pour des acheteurs d’art et ont organisé une rencontre avec les deux hommes, âgés respectivement de 45 et 35 ans, dans un hôtel du centre de Londres.

Les frères auraient alors proposé de vendre le vase aux agents infiltrés pour une somme de 524.000 euros (soit 450.000 livres sterling). Une fois arrêtés, les deux individus ont été ramenés en Suisse où ils ont plaidé coupables lundi.

Condamnés ce mardi à trois ans et six mois de prison qu’ils purgeront en Suisse, ils seront interdits d’entrer dans le pays pour une durée de cinq ans à leur libération. Ils ont également été condamnés à payer une amende de 55.240 euros chacun (soit 52.000 francs suisses).

Pour l’heure, la coupe à vin de la dynastie Ming, également dérobée, reste introuvable. Une récompense allant jusqu’à 11.650 euros (soit 10.000 livres sterling) est offerte pour toute information pouvant conduire à sa récupération.