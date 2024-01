Allemagne : elle tue son «sosie» pour simuler sa propre mort et «échapper» à sa famille

L’affaire avait secoué l’Allemagne en 2022. Cette semaine, le procès d’une esthéticienne germano-irakienne de 23 ans, accusée d’avoir organisé l’assassinat de son «sosie» pour pouvoir simuler sa propre mort, a commencé au tribunal régional d'Ingolstadt (Bavière).

Une affaire rocambolesque. Le procès d’une Allemande de 23 ans accusée d’avoir organisé l’assassinat de son sosie pour simuler sa propre mort et pouvoir «échapper à sa famille» a commencé ce mardi 16 janvier en Bavière. La jeune femme et son complice risquent la prison à vie.

Woman on trial for allegedly killing doppelganger to escape home life https://t.co/sUcC26oYo2 via @MailOnline





German 'doppelganger murder' trial gets underway as woman is accused of killing a lookalike so she could fake her own death & escape her strict Iraqi family

— B Gallagher (@Gally66kg) January 17, 2024