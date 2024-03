Aix-en-Provence : un retraité de 96 ans meurt après avoir été agressé dans un Ehpad

A Aix-en-Provence, un retraité de 96 ans et résident dans un Ehpad de la ville est mort ce jeudi 29 février, a appris CNEWS auprès du parquet d’Aix-en-Provence. Il avait été agressé le 22 février dernier par un voisin de chambre avant d’être admis à l’hôpital.

Ce jeudi 29 février, un résident d’un Ehpad, âgé de 96 ans, est décédé à Aix-en-Provence après avoir été agressé dans la nuit du 22 au 23 février par un co-résident de la victime âgé de 93 ans, a appris CNEWS auprès du parquet d’Aix-en-Provence.

Le retraité avait été découvert, il y a une semaine, le visage et le crâne ensanglantés. Son agresseur avait été placé en garde à vue et une première enquête pour «violences volontaires» avait été ouverte.

Selon le parquet, «l’enquête se poursuit du chef de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner».

À la suite du décès du retraité de 96 ans, «une autopsie a été ordonnée aux fins d’établir les causes de la mort et l’existence ou non d’un lien de causalité entre les violences et le décès de cette personne», a indiqué le parquet à CNEWS.