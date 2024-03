Côte-d’Or : un adolescent tué par balles à Talant, près de Dijon

Un adolescent de 15 ans a été tué par balles dimanche soir à Talant, dans la banlieue de Dijon. L’homicide a eu lieu près d’un point de deal.

Un jeune homme a été tué par balles dans la soirée de ce dimanche 17 mars, aux pieds d’un immeuble d’un quartier sensible de Talant, dans la banlieue de Dijon. La victime a été visée peu après 21h par une rafale d'arme à feu tirée d'un véhicule «avec plusieurs individus à bord», a indiqué le parquet de la ville.

Selon nos informations, la victime était âgée de 15 ans, et l’homicide a eu lieu près d’un point de deal, dans un quartier connu pour le trafic de stupéfiants. Le jeune homme était installé avec d'autres «devant un hall d'immeuble» avant que les coups de feu n'éclatent, selon une source policière à l’AFP.

Le procureur de Dijon Olivier Caracotch a «confirmé le décès», sans plus de précisions sur le déroulement mais indiquant toutefois «un lien probable avec le trafic de stupéfiants». Un véhicule qui pourrait correspondre a été retrouvé brûlé en zone gendarmerie, selon les informations du service Police-Justice de CNEWS. Une enquête de la police judiciaire est en cours.

Un deuxième homicide en moins de 15 jours

Il s’agit du deuxième homicide en moins de quatre jours qui pourrait être lié à une guerre de gangs dans la région de Dijon. La ville de Bourgogne est le théâtre, depuis plusieurs semaines, de plus en plus d’agressions liées au trafic de stupéfiants.

Dans la nuit du 15 mars, un autre jeune homme, âgé de 19 ans et originaire du quartier sensible de Fontaine d'Ouche, avait été mortellement poignardé. La semaine dernière, une autre fusillade avait également eu lieu dans ce quartier, et un mineur de 17 ans avait été blessé.