Ivry-sur-Seine : un individu armé blessé par balle après avoir attaqué des policiers

Dans la nuit de lundi à mardi, un individu armé d’un bâton et d’un couteau et se trouvant vers la station de tramway Briqueterie, à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), a voulu s’attaquer aux policiers, contraignant un agent à le neutraliser en faisant usage de son arme, a appris CNEWS de source policière. Le suspect a été transporté à l’hôpital et son pronostic vital est engagé.

Un individu armé d’un bâton et d’un couteau a été repéré dans la nuit du lundi 13 à mardi 14 mai, vers 1h, au niveau de la station de tramway Briqueterie à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne). Après le signalement, un équipage de la BAC 94 a été dépêché sur les lieux, a appris CNEWS ce mardi.

Sur place, les policiers ont constaté que l’individu était effectivement armé. Alors que les fonctionnaires s’approchaient de le contrôler, celui-ci s’est alors montré agressif et a tenté de poignarder un policier.

L'agent a fait usage de son arme pour neutraliser le suspect. Ce dernier, blessé à l’aine, a été pris en charge par les secours avant d’être transporté à l’hôpital avec un pronostic vital engagé, a ajouté la source policière.

Deux enquêtes ont été ouvertes. La première a été confiée à la Sous-direction de la police judiciaire du Val-de-Marne pour tentative d’homicide sur personne dépositaire de l’autorité publique. La deuxième a été ouverte par l’inspection générale de la police nationale (IGPN) pour l’usage de l’arme par le policier.