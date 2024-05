Agents pénitentiaires tués dans l'Eure : 500 personnes présentent à l'hommage rendu à Arnaud Garcia ce samedi

Ce samedi, un hommage citoyen a été rendu à Arnaud Garcia dans son village de Blangy-le-Château. Un temps de recueillement pour l'un des deux agents tués lors de l’attaque du fourgon pénitentiaire mardi 14 mai. Un hommage national leur avait déjà été rendu le 22 mai.

Un hommage citoyen a été rendu à Arnaud Garcia devant le monument aux Morts de Blangy-le-Château ce samedi à 11h30. L’agent, tué lors de l’attaque du fourgon pénitentiaire au péage d’Incarville, habitait la petite commune du Calvados. Il y vivait avec sa compagne, Mary Garcia, enceinte de cinq mois.

La messe d'obsèques d'Arnaud Garcia a eu lieu en cercle familial restreint. Cependant, quelque 500 personnes ont fait le déplacement pour être présentes à cet hommage. Ils ont suivi le cercueil, qui a été transporté dans un corbillard jusqu'au monument aux morts de Blangy-le-Château. Ce dernier a été escorté par deux gardes républicains à cheval et des pompiers, casques à la main en signe de deuil.

Le maire de la commune, Dorian Codge, a déclaré, dans son discours, qu'Arnaud Garcia était «joyeux, positif, battant» et qu'il serait «un exemple dans la mémoire de la France».

Guy Fitzer, sous-préfet de Lisieux, a pour sa part rendu hommage un «serviteur de la France», dont «la vie a été consacrée à l'engagement au service de la République et de la Justice».

Un hommage national sans le président Emmanuel Macron

Mercredi 22 mai, un premier hommage citoyen avait été tenu à la mémoire du capitaine pénitentiaire Fabrice Moello, aussi tué le 14 mai. La commémoration a eu lieu dans sa commune de Thury-Harcourt, où il a habité pendant vingt-cinq ans.

Plus tôt dans la semaine, un hommage national avait été rendu à Arnaud Garcia et Fabrice Moello. En présence du premier ministre Gabriel Attal et du garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti, la cérémonie a eu lieu dans l’ancienne maison d’arrêt de Caen. Les deux agents pénitentiaires ont été promus à de nouveaux corps à titre posthume.