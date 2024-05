Agents pénitentiaires tués dans l'Eure : un hommage est rendu à Arnaud Garcia ce samedi

Ce samedi, un hommage citoyen est rendu à Arnaud Garcia dans son village de Blangy-le-Château. Un temps de recueillement pour l'un des deux agents tués lors de l’attaque du fourgon pénitentiaire mardi 14 mai. Un hommage national leur avait déjà été rendu le 22 mai.

Un hommage citoyen est rendu à Arnaud Garcia devant le monument aux Morts de Blangy-le-Château ce samedi à 11h30. L’agent, tué lors de l’attaque du fourgon pénitentiaire au péage d’Incarville, habitait la petite commune du Calvados. Il y vivait avec sa compagne, Mary Garcia, enceinte de cinq mois.

Selon le maire du village, Dorian Coge, «tout le monde est bienvenu» aux obsèques, afin de soutenir la famille endeuillée d’Arnaud Garcia. «Nous espérons vous compter parmi nous. La municipalité a à cœur d’honorer ce héros parti trop jeune, et dans des circonstances tragiques, au service de la France», a-t-il ajouté.

Néanmoins, la messe reste réservée à la famille et aux amis d’Arnaud Garcia. Un livre d’or sera mis à disposition afin de recueillir les condoléances et messages destinés aux proches de l’agent.

Un hommage national sans le président Emmanuel Macron

Mercredi 22 mai, un premier hommage citoyen avait été tenu à la mémoire du capitaine pénitentiaire Fabrice Moello, aussi tué le 14 mai. La commémoration a eu lieu dans sa commune de Thury-Harcourt, où il a habité pendant vingt-cinq ans.

Plus tôt dans la semaine, un hommage national avait été rendu à Arnaud Garcia et Fabrice Moello. En présence du premier ministre Gabriel Attal et du garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti, la cérémonie a eu lieu dans l’ancienne maison d’arrêt de Caen. Les deux agents pénitentiaires ont été promus à de nouveaux corps à titre posthume.