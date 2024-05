Sécurité routière : une enquête ouverte après l'accident mortel survenu ce samedi sur l’A104

Ce samedi 25 mai en fin de matinée, un grave accident de la route impliquant un poids lourd a eu lieu sur l’autoroute A104. Une enquête de flagrance a été ouverte, a indiqué le parquet de Meaux par voie de communiqué. Une personne est décédée.

Une enquête de flagrance a été ouverte ce samedi 25 mai après qu’un accident mortel a eu lieu ce matin sur l’autoroute A104, a indiqué le parquet de Meaux dans un communiqué.

L’accident est survenu sur l’autoroute A104, à hauteur de la commune de Villeparisis en direction de la N2, et a impliqué dix véhicules. Selon les premiers éléments de l'enquête, confiée à la CRS autoroutière Est IDF, l’accident serait survenu après qu’un chauffeur de poids lourd se soit endormi au volant, avant de percuter un véhicule léger et de provoquer un carambolage. Une personne est décédée, et trois personnes se trouvent actuellement en état d’urgence absolue et dix autres personnes sont blessées.

D'après les pompiers, la personne décédée est une femme de 36 ans. Un homme du même âge se trouvant dans le même véhicule a été évacué en milieu hospitalier en urgence absolue. Dans une autre voiture, un homme se trouvait dans un état grave et a été hospitalisé, ajoute la même source. Le troisième blessé en urgence absolue transporté à l'hôpital est le chauffeur du poids lourd, toujours d'après les pompiers.

Le chauffeur a été testé négatif aux stupéfiants et à l'alcool. Il est actuellement en garde à vue des chefs d'homicide involontaire et blessures involontaires par conducteur.