Maine-et-Loire : une professeure agressée à l'arme blanche dans son lycée, un élève de 18 ans interpellé

Un lycéen de 18 ans a été interpellé ce lundi après avoir agressé à l'arme blanche son enseignante, dont la vie n'est pas en danger, dans son lycée à Chemillé-en-Anjou (Maine-et-Loire), a-t-on appris auprès des autorités.

Une nouvelle agression en milieu scolaire. Ce lundi 27 mai au matin, un adolescent de 18 ans a agressé au couteau une de ses enseignantes avant de prendre la fuite. Les faits se sont déroulés au lycée de Chemillé-en-Anjou, à une quarantaine de kilomètres au sud d’Angers.

Dans un communiqué commun, le préfet du Maine-et-Loire, le ministère de la Justice et l’Académie de Nantes ont confirmé l'agression.

Ainsi, selon les premiers éléments d'enquête, l'agression aurait eu lieu vers 9h45 ce lundi. L'adolescent aurait par la suite «rapidement quitté les lieux en passant par une fenêtre, abandonnant son arme» avant d'être interpellé par les forces de l'ordre et placé en garde à vue pour tentative de meurtre.

Dans leur communiqué, les autorités ont précisé que l'élève mis en cause était «totalement inconnu des services de police, de gendarmerie et de justice.» Il a également été ajouté qu'il n'avait pas été «signalé défavorablement au sein de l'établissement».

La victime, professeur d'anglais

La professeure victime de cette attaque au couteau a été blessée au niveau du visage, cependant, les autorités ont indiqué que son pronostic vital n'était pas engagé.

La ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, a réagi sur X à cette nouvelle agression en milieu scolaire, indiquant que la victime enseignait l'anglais.

Pendant son cours d’anglais, une enseignante a été agressée dans le Maine-et-Loire.





Profondément choquée et indignée, j’adresse mes pensées à la victime et à l’ensemble de la communauté éducative.





L’élève suspect a été interpellé et une cellule d’écoute est mise en place.

