Oise : trois suspects mis en examen après la très violente agression de deux retraités pendant un cambriolage

Le parquet de Senlis (Oise) a indiqué ce mercredi 6 août que les trois suspects, suspectés d’avoir violemment agressé deux retraités à leur domicile, ont été mis en examen.

Ce n'était pas leur toute première attaque. A la suite de la violente agression d’un couple de retraités dans l’Oise, trois suspects «âgés de 17 à 20 ans, déjà connus pour des faits de même nature», ont été mis en examen ce mercredi 6 août, a fait savoir le parquet de Senlis dans un communiqué.

Les faits se sont produits lundi 4 août à Pontpoint. L’homme de 73 ans et la femme de 74 ont «été agressés à leur domicile par plusieurs individus souhaitant leur dérober leurs objets de valeur», a écrit le procureur de la République de Senlis, Loïs Abrial, dans son communiqué.

«Pour parvenir à leurs fins, les malfaiteurs ont fait usage d’une très grande violence, frappant à mains nues ou avec des armes les deux victimes», a-t-il dit. Ces dernières ont été secourues par plusieurs voisins et par les gendarmes. Après cette agression, les victimes ont été transportées à l’hôpital.

Selon le magistrat, elles souffrent de «multiples plaies et hématomes sur l’ensemble du corps». Toujours d’après la même source, l’homme s’est vu délivrer 60 jours d’incapacité totale de travail (ITT) et son épouse dix.

En garde à vue, les mis en cause «n'ont reconnu que partiellement leur implication». Ils ont été mis en examen ce mercredi après-midi et placés en détention provisoire. «Le crime de vol en bande organisée avec arme est passible de 30 ans de réclusion criminelle», souligne le procureur.