Paris : 3 hommes interpellés pour avoir escaladé la Tour Eiffel, l’un d’eux a sauté en parachute

Trois individus ont été placés en garde à vue ce samedi 9 août après avoir escaladé la tour Eiffel. L'un d'eux a sauté du monument en parachute. Une plainte va être déposée par un représentant de la Société d'Exploitation de la Tour Eiffel.

Une séance d'escalade illégale. Trois individus ont été interpellés et placés en garde à vue ce samedi 9 après avoir escaladé la tour Eiffel. Le service de sécurité a contacté la plate-forme des appelles d'urgence de Paris (PFAU) pour signaler l'intrusion de ces trois individus qui escaladaient l'édifice ce samedi matin à 5h20.

A 6h40, l'un d'eux a sauté avec un parachute. Une fois au sol côté Champ de Mars, l'homme a été interpellé sans incident.

Les deux autres sont redescendus accompagnés par les effectifs du groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux (GRIMP) de la brigade des sapeurs pompiers de Paris (BSPP) et remis aux policiers.

Les trois mis en cause ont été conduits au système d'alerte et d'intervention des populations (SAIP 07) où ils ont été placés en garde à vue pour intrusion non autorisée dans un bâtiment classé ou inscrit.

De plus, une plainte va être déposée par un représentant de la Société d'Exploitation de la Tour Eiffel.