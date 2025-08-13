Vendée : un couple mis en examen pour le meurtre de leur nouveau-né

Le corps d’un nouveau-né a été découvert en Vendée, a indiqué ce mercredi 13 août le parquet de la Roche-sur-Yon. Les parents de l’enfant ont été mis en examen.

Une affaire sordide. Un couple a été mis en examen pour meurtre après la découverte du corps d’un nouveau-né, a indiqué ce mercredi 13 août la procureure de la République de la Roche-sur-Yon (Vendée).

«Un homme de 26 ans et sa compagne de 24 ans ont été mis en examen respectivement pour meurtre d’un mineur de moins de 15 ans et délaissement de mineur de moins de 15 ans ayant entraîné la mort, suite à la découverte d’un nouveau-né décédé», a ainsi précisé Sarah Huet, procureure de la République.

Par ailleurs, le parquet a ajouté que «l’homme a été placé en détention provisoire et la femme sous contrôle judiciaire».

Selon les informations de Ouest-France, le corps d'un nourrisson mort a été retrouvé dans un jardin à La Chapelle-Palluau, en Vendée. La mère a accouché à domicile d'un bébé en vie dans la nuit du 7 au 8 août. L’éventualité d’un déni de grossesse n’est pas encore écartée par les enquêteurs.

David Potier, avocat de la mère du nouveau-né, a déclaré au quotidien : «On n’est pas passé loin de deux victimes dans ce dossier. Ma cliente aurait pu mourir des suites de son accouchement, elle n’aurait jamais dû être entendue sous le régime de la garde à vue dans cet état».

Une autopsie va être réalisée pour déterminer les raisons de la mort de l’enfant.