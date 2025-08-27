Marseille : un homme en scooter se tue après avoir refusé d’obtempérer à un contrôle de police

Le parquet de Marseille a indiqué à CNEWS avoir ouvert deux enquêtes, une première pour refus d’obtempérer et une seconde pour homicide involontaire, à la suite du décès d’un jeune homme dans le 10e arrondissement de la cité phocéenne après avoir refusé de se soumettre à un contrôle de police.

Une fin tragique. Dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 août, un jeune homme âgé de 20 ans est décédé après un accident s’étant produit dans le 10e arrondissement de Marseille peu de temps après un refus d’obtempérer, a appris CNEWS ce jour du parquet et d’une source proche de l’enquête.

Les faits se sont déroulés vers 2h du matin. D’après nos informations, le jeune homme, décrit comme étant de forte corpulence, roulait à vive allure et avait grillé un stop situé entre la rue Alfred-Cutrel et le Boulevard Saint-Jean. Par conséquent, un équipage de police, composé de trois fonctionnaires, a décidé de procéder à un contrôle du deux-roues, et ce en activant les signaux sonores et lumineux.

Néanmoins, à la vue des policiers, le conducteur, qui portait son casque selon la source proche du dossier, a pris la fuite. Une course-poursuite s’est alors engagée sur le secteur de la rue des Forges, l’avenue de la Timone et jusqu’à l’avenue de la Capelette.

Transporté à l'hôpital en arrêt cardio-respiratoire

Soudainement, le jeune homme pris la rue en sens interdit avant de monter sur le trottoir et de se prendre une chaîne anti-stationnement provoquant sa chute, toujours selon la source proche de l’enquête. Une chute qui lui a été fatale.

Les policiers, qui étaient loin du deux-roues sur les images de vidéosurveillance, lui ont prodigué les premiers soins. La victime était immobile et en arrêt cardio-respiratoire. Les agents ont appelé le Samu. Quinze minutes plus tard, les secours sont arrivés sur les lieux et ont conduit le blessé à l’hôpital de la Timone, où son décès a été prononcé.

Dans ces conditions, le parquet de Marseille a ouvert deux enquêtes. La première concerne le délit de refus d’obtempérer. La seconde pour homicide involontaire.