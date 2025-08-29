Nantes : quatre hommes interpellés après une série de violences sur des lieux de rencontres homosexuelles

À Rezé, près de Nantes, quatre jeunes ont été interpellés pour avoir piégé et agressé des hommes rencontrés sur des sites homosexuels, avant de les dépouiller sous la menace d’armes.

Un procédé sordide. Le parquet de Nantes a confirmé à CNEWS l’interpellation de quatre jeunes, trois à peine majeurs et un mineur de 17 ans, soupçonnés d’avoir piégé et violemment agressé plusieurs hommes sur des lieux de rencontres homosexuelles à Rezé, près de Nantes.

Le scénario était toujours le même. En effet, les agresseurs établissaient un contact via un site de rencontres, fixaient un rendez-vous dans le parc de Praud puis agressaient les victimes. Les cibles étaient frappées, insultées, menacées avec un marteau ou un maillet, dépouillées de leurs effets personnels et contraintes de livrer leur carte bancaire avec le code.

Les suspects «admettent les faits dans leur globalité»

Trois agressions, entre mai et août 2025, ont été établies. Selon le parquet, les suspects «admettent les faits dans leur globalité», bien qu’ils aient cherché à minimiser certaines violences. L’enquête a permis la saisie d’armes et d’un téléphone volé.

Présentés au parquet, les mis en cause sont désormais poursuivis pour extorsions avec arme et en raison de l’orientation sexuelle des victimes. Des réquisitions de placement en détention provisoire ont été prises.

Le procureur Antoine Leroy a salué un travail «particulièrement efficace» de la police, précisant que la peine encourue pourrait être la réclusion criminelle à perpétuité.