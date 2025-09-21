Toute l’actu en direct 24h/24
Val-de-Marne : le commissariat de Champigny incendié à cause d'une attaque de mortiers d'artifice, un riverain transféré à l'hôpital

Plusieurs individus se sont regroupés sur la place Rodin, à Champigny, avant de jeter de nombreux mortiers d'artifice sur la façade du commissariat de police. [Capture d'écran/Google Street View]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Un incendie a éclaté ce samedi 20 septembre au soir dans dans un commissariat pris pour cible par un groupe d'individus à Champigny, dans le Val-de-Marne. Un riverain a été blessé et transporté à l'hôpital.

Nouvelle attaque contre les forces de l'ordre. Plusieurs individus se sont regroupés ce samedi 20 septembre vers 22h30, sur la place Rodin, à Champigny (Val-de-Marne), avant de jeter de nombreux mortiers d'artifice sur la façade du commissariat de police. 

Un de ces mortiers a atterri dans la cuisine de l'appartement au-dessus, causant un important incendie, a confirmé une source policière à CNEWS. Les forces de l'ordre sont rapidement intervenues, sécurisant le périmètre. Ils ont tiré une fois au LBD. 

La personne qui vivait dans l'appartement incendié est sortie rapidement de son domicile et s'est réfugiée dehors. Deux personnes ont été incommodées par la fumée et ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers.

Une autre personne a été transportée à l'hôpital. Trois individus ont été interpellés et placés en garde à vue. 

