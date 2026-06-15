Yvelines : une fillette de 5 ans violée par un sexagénaire sur le parking d'un hôtel à Limay, un suspect interpellé

Ce dimanche 14 juin, un individu âgé d’une soixantaine d’années a été interpellé et placé en garde à vue. Il est soupçonné d’avoir violé une fillette âgée de 5 ans à Limay, dans les Yvelines. Une enquête en flagrance a été ouverte, a appris CNEWS de source policière et du parquet.

Soupçonné d'un acte odieux. Un homme a été interpellé, ce dimanche 14 juin au soir, sur l’autoroute A13 à la suite du viol d'une mineure de 5 ans commis à Limay, dans les Yvelines, a appris CNEWS de source policière et du parquet de Versailles.

Selon nos informations, c'est aux alentours de 23h que la mère de la victime a pris contact avec les policiers, leur indiquant que sa fille de 5 ans lui aurait dit avoir subi un viol.

D’après la victime, les faits auraient eu lieu dans un véhicule stationné sur le parking d’un hôtel. Munis d’une photo de l’auteur des faits, les policiers ont réussi à identifier le véhicule du suspect, celui-ci ayant été géolocalisé aux alentours de 4h30 sur l’autoroute A13 en direction de Paris.

L’homme, né en octobre 1964 en Russie, a été interpellé et placé en garde à vue. Le parquet de Versailles a confirmé à CNEWS l’ouverture d’une enquête en flagrance pour «viol sur mineur de 15 ans par majeur avec différence d’âge d’au moins 5 ans».

Les investigations ont été confiées à la Division de la criminalité territoriale (DCT) et au commissariat de Mantes-la-Jolie. La garde à vue du suspect était toujours en cours ce lundi en début de soirée.