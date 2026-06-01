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40 ans de la mort de Coluche : les 5 meilleurs sketches de l'humoriste philanthrope

Coluche a interprété de nombreux sketches inoubliables. [GABRIEL DUVAL / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La France était sous le choc, le 19 juin 1986, au moment de l’annonce de la mort de Coluche, décédé à 41 ans dans un accident de moto. Il laissait derrière lui une collection de sketches qui, encore aujourd’hui, restent d’une actualité troublante, et toujours aussi hilarante. 

C’est l’histoire d’un mec 

En 1974, Coluche apparaît pour la première fois en solo à la télévision, en Suisse, avec ce sketch inoubliable que le propulsera au rang de star de l’humour. 

L’auto-stoppeur 

Un auto-stoppeur un peu trop à l’aise se met à critiquer la voiture du conducteur, et vanter l’attitude des précédents conducteurs. 

La publicité 

Coluche démonte les stratégies marketing avec un œil affûté dans ce sketch légendaire où son sens du phrasé et ses jeux de mots font mouche. 

Si j’ai bien tout lu Freud 

L’humoriste parle de sexualité et de psychologie dans ce sketch à l’humour graveleux, mais terriblement efficace. 

Sur le même sujet Coluche : 38 ans après la mort du comédien, l’homme à l’origine de son accident est décédé Lire

Le Flic 

Coluche dénonce les violences policières à travers un texte où il se moque des représentants des forces de l’ordre. 

PeopleColuchesketchPolice

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