Lyon : une explosion dans un restaurant fait trois blessés, dont deux graves

Une explosion dans un restaurant, situé rue de la Monnaie (Lyon), a fait trois blessés dont deux graves, a indiqué la préfète du Rhône sur X mardi midi. Les victimes ont été prises en charge et transférées à l’hôpital.

Explosion à #Lyon dans la cuisine d'un restaurant situé rue de la Monnaie.



3 blessés, dont 2 graves, transportés à l’hôpital.



Périmètre de sécurité mis en place pour des vérifications.



Pour votre sécurité évitez le secteur.@SDMIS69@PoliceNat69@Interieur_Gouv@villedelyonpic.twitter.com/mGzNz3P7Ss

— Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) September 30, 2025