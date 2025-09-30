Toute l’actu en direct 24h/24
Lyon : une explosion dans un restaurant fait trois blessés, dont deux graves

Les victimes ont été prises en charge et transférées à l’hôpital. [PHILIPPE HUGUEN / AFP]
Une explosion dans un restaurant, situé rue de la Monnaie (Lyon), a fait trois blessés dont deux graves, a indiqué la préfète du Rhône sur X mardi midi. Les victimes ont été prises en charge et transférées à l’hôpital.

Plus d'informations à suivre...

