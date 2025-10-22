Val-d’Oise : un automobiliste fortement alcoolisé flashé à 258 km/h sur une route départementale

Toute l’actu en direct 24h/24
Publié le

Un automobiliste de 25 ans a été placé en garde à vue ce lundi après avoir été flashé en état d’ébriété à 258 km/h au lieu de 110 km/h sur une route départementale de Cléry-en-Vexin (Val-d’Oise) en septembre dernier.

Plus du double de la vitesse limite et du taux d’alcoolémie autorisé. Un automobiliste âgé de 25 ans a été placé en garde à vue lundi après avoir été flashé, sous l’emprise d’alcool, à 258 km/h au lieu des 110 km/h autorisés sur la D14 à Cléry-en-Vexin (Val-d’Oise) le 20 septembre dernier.

Rapidement arrêté par les forces de l’ordre au volant de sa Porsche Macan, le conducteur a été soumis à un dépistage alcoolémie et présentait un taux de 0,63 mg par litre d’air expiré contre les 0,25 autorisés.

Les gendarmes du Val-d’Oise ont immédiatement procédé au retrait de son permis de conduire et le véhicule du chauffard a été enlevé par une dépanneuse afin d’être placé en fourrière.

«Quand certains automobilistes prennent les routes du Val-d’Oise pour un circuit, les gendarmes sont là pour faire respecter l’ordre. Heureusement, aucun accident n’a été déploré. Nous continuerons d’être mobilisés pour rendre nos routes plus sûres», ont indiqué les gendarmes, dont les propos ont été relayés par La Gazette du Val d’Oise

Faits diversVal-d'Oisechauffard

