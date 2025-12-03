Gard : protoxyde d’azote dans le véhicule, décès par «noyade»… ce que l’on sait de l’accident qui a fait trois morts à Alès

Un accident de la route est survenu ce mercredi 3 décembre au matin à Alès dans le Gard, coutant la vie à trois personnes, a appris CNEWS de source policière. Des capsules de protoxyde d'azote ont été retrouvées dans la voiture impliquée.

Terrible. Ce mercredi 3 décembre, trois personnes sont mortes dans un accident de la route à Alès (Gard) dont les circonstances demeurent, à l’heure actuelle, inconnues, a appris CNEWS de source policière, confirmant une information du Parisien.

Selon nos informations, les faits ont eu lieu vers 2h du matin. Les trois victimes étaient à bord d’un véhicule, un Peugeot 207. Alors qu’ils roulaient à vive allure, la voiture a fait une sortie de route avant de défoncer une barrière et de tomber, sur le toit, dans la piscine d’une propreté.

D’après la source policière, les portes de l’habitacle seraient restées coincées et les trois personnes seraient mortes noyées. Les victimes sont âgées de 14, 15 et 19 ans. Une information confirmée par le procureur de la République d’Alès, Abdelkrim Grini.

Les pompiers ont eu beaucoup de mal à accéder aux passagers de la voiture, cette dernière étant pratiquement «emboitée» dans la piscine, a ajouté le magistrat, avant de déclarer : «C’est vraiment le comble de l’horreur. C’était impossible pour les passagers d’ouvrir les portes. Ce n’est pas le choc de l’accident qui les a tués. Ils se sont retrouvés la tête retournée, dans de l’eau glacée, incapables de sortir. Ils n’avaient aucune chance».

Du protoxyde d’azote, du shit et des bouteilles d’alcool retrouvés

Abdelkrim Grini a confirmé au service police-justice de CNEWS que le jeune de 19 ans impliqué dans cet accident était connu des services de police pour trafic de drogue, avec déjà deux interpellations sur point de deal à son compteur.

Cette même source a ajouté que l’adolescent de 15 ans, lui-aussi victime de cet accident mortel, avait été mis en garde à vue le weekend dernier dans une affaire en lien avec du trafic de stupéfiants. Le jeune homme devait initialement retourner dans sa ville d’origine, à Nevers, via la Protection judiciaire de la jeunesse mais il a fugué.

D’après la source policière, des capsules de protoxyde d'azote, ainsi que du shit et des bouteilles vides d’alcool, ont été retrouvés dans le véhicule. Une enquête a été ouverte en «recherche des causes de la mort» puis confiée au commissariat de la police nationale à Alès.

Les trois corps ont été emmenés à l'institut médico-légal de Nîmes pour y être autopsiés, en principe jeudi matin. Une analyse toxicologique est actuellement en cours, d'après le procureur. Un expert doit encore passer pour définir qui était le conducteur au moment de l’accident en se basant sur les gabarits des trois jeunes présents dans la voiture.